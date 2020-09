Mujeres guían interrupción de gestación en Sinaloa

Culiacán.- Con tan sólo 25 años, Korina ha acompañado a al menos 100 abortos caseros. La mayoría han sido en Culiacán y a través de WhatsApp. Ella guía a las mujeres paso a paso antes, durante y hasta un mes después. Algunas veces, incluso, presta su casa para que ahí ocurran.

La primera vez que se usó el misoprostol para abortar en Latinoamérica fue en Brasil en 1989. El medicamento fue creado originalmente para tratar úlceras gástricas. A 31 años de ese momento, una red de mujeres en Sinaloa lo sigue distribuyendo, a como dé lugar, para interrumpir embarazos, debido a que el estado ha negado este derecho a mujeres y niñas.

En Sinaloa abortar es un delito que se puede castigar con hasta 3 años en prisión.

El grupo de Las Abortistas son en su mayoría amigas que vienen de municipios como Ahome, Culiacán y Mazatlán que se han educado con material como el Manual de práctica clínica para un aborto seguro, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para poder acompañar a las mujeres durante su aborto utilizando medicamento.

Debido a experiencias propias y contextos familiares o sociales es que han decidido revelar a las autoridades legislativas y médicas la negativa de algunas farmacias de venderles el medicamento.

Lo que han utilizado para conseguir el medicamento ha sido mandar a amigos varones a comprarlo o trasladarlo de otras ciudades del país por paquetería con tal de poder ayudar a otras mujeres.

Esta labor no les significa ninguna remuneración económica, incluso a veces hay mujeres del grupo que ponen de su dinero. Algunas otras prefieren permanecer en el anonimato.

Lo que hace el misoprostol es generar contracciones hasta expulsar el embrión y el saco gestacional. Es un procedimiento publicado por la OMS, disponible para consulta y avalado para realizarse en casa si se tiene un embarazo menor a nueve semanas.

En el caso de usarlo sola, el misoprostol tiene una efectividad hasta de 85%. Existen diversas publicaciones científicas que han documentado el uso del misoprostol desde los 90's, como la revista Lancet, cuando las mujeres brasileñas comenzaron a usarlo.

ILE Sinaloa

Korina comenzó a involucrarse en el feminismo por un grupo de mujeres que conoció en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y con quienes hoy conforma la red Interrupción Legal del Embarazo Sinaloa.

Juntas han iniciado una lucha por legalizar la interrupción de la gestación en uno de los 18 estados de la República que protegen la vida desde la concepción.

Ellas no ocultan su labor. Para Korina esta actividad es tan importante que ya no ve su vida sin estos acompañamientos. Atribuyen todo su conocimiento a la organización Las Libres de Guanajuato, pionera en el acompañamiento de abortos en México desde hace 20 años.

Nunca guardan y mucho menos revelan los datos personales de las mujeres que han acompañado, el único registro que tienen guardado es que han sido desde niñas de 14 años hasta mujeres de 42 años, todas de diversas clases sociales.

En Culiacán, las mujeres de ILE Sinaloa consiguen el misoprostol en una farmacia de genéricos frente a la catedral.

Siempre llegamos y decimos: ‘¿Me das una caja de miso?’, y te la dan. Ya somos clientas frecuentes de la tienda, no nos dicen nada ni nos ven feo porque es una compra frecuente, es mucho más fácil en Similares que en ninguna otra farmacia”, añadió.

Dentro de las más de cien mujeres que Korina ha acompañado, no ha tenido contratiempos y recuerda algunas anécdotas, como la de una pareja de cristianos que no quería tener hijos.

Me citaron en su casa, estuve ahí, me dijeron que no sabían y yo les dije: ‘Como tú quieras, yo no te voy a obligar’, me respondió: ‘¿Puedo llorar?’ y lloramos juntas. Ahí me quedé, le dije: ‘Te vas a tomar cuatro pastillas y vamos a esperar cuatro horas, y luego otras cuatro, como a las 2 de la mañana salió el embrión y el saco [gestacional]”, detalló.

Korina afirmó que lo más complicado de todo, es la parte emocional y la culpa que acompaña a muchas de estas mujeres.

Traen muchos prejuicios sobre que el aborto es pecado y asesinato. Hacerlas ver que es su derecho es bien difícil. Yo no las dejo hasta que me dicen: ‘Ya me llegó la regla del otro mes’”, expresó.

Parte del acompañamiento involucra que las mujeres se hagan ultrasonidos tanto antes como después de la interrupción, para poder asegurarse, primero, que el embarazo no sea ectópico y pase de las seis o siete semanas y, después, de que ya no quede ningún rastro del embrión.

Única en Los Mochis

Ximena es de Los Mochis, municipio de Ahome, tiene 19 años y asegura que es la única mujer que acompaña abortos en la ciudad.

La estudiante comenzó esta práctica a inicios de este año, después de aprender de las mujeres de Culiacán, entre ellas Korina, cómo hacerlo. En este tiempo, ha acompañado al menos ocho casos presenciales y cinco por WhatsApp.

Casi todas han sido amigas suyas o conocidas. Así es como las mujeres de Los Mochis han descubierto las trabas que las farmacias han puesto para adquirir misoprostol, para el que no se requiere receta.

Te ven morra y te dicen: ‘No lo vendemos’, es algo especfício que a las morras no lo venden, he ido yo o amigas y en distintos contextos te dicen que no. Tenemos que mandar a los vatos a que consigan el miso, a ellos como si nada”, dijo la joven.

Durante los nueve meses del año, sólo ha tenido un caso en el que se presentó una complicación. Una mujer, a pesar de seguir el protocolo, no registró un sangrado abundante.

Ella sintió coágulos, entonces platicamos con las morras [acompañantes] y pensamos que lo más seguro es que sí había salido, [pero] cuando hicimos el ultrasonido nos dimos cuenta que no, había quedado el saco gestacional dentro, entonces íbamos a repetir la dosis”, explicó.

Afortunadamente, dijo, al paso de los días la mujer expulsó el saco sin más medicamento.

¿Miedo? Al Estado no le tengo miedo, miedo a que se nos mueran morras o que las encarcelen por decidir sobre su propio cuerpo”, aseguró.

Las Perlas del Pacífico

Kassandra es cajera de un bufete de comida china y Annie es enfermera privada. Ambas son parte del colectivo feminista Las Perlas del Pacífico, de Mazatlán, que entre otras actividades, incluyen el acompañar abortos.

Annie, de 29 años, utiliza Facebook para anunciarse. Contó que muchas mujeres de esta ciudad abren perfiles falsos con tal de pedir ayuda para interrumpir sus embarazos y es ahí donde ella deja su teléfono. Igual que en el caso de Los Mochis, Annie se ha enfrentado a la negativa de los empleados de las farmacias para venderle misoprostol y ha tenido que pedir ayuda a algunos hombres.

La ventaja que tiene ella, quien además es madre de dos niños, es que a las cerca de 16 mujeres que ha acompañado les avisa que es enfermera.

El protocolo lo aprendí en un curso por internet de feministas de toda Latinoamérica hace dos y medio años.

Como enfermera existe el miedo de participar en algo así, porque todo el tiempo te dicen que sólo es para la salud. Fue hasta que me metí un poquito más en lo del feminismo cuando me di cuenta que no había absolutamente nada de malo”, dijo.

Kassandra, por su parte, aprendió a acompañar abortos en la capital, donde estudió en la Facultad de Medicina en la UNAM. En lo que va de 2020, ha dado cerca de 23 acompañamientos, la mayoría por chat.

Es por ese medio porque no se sienten a gusto teniéndote ahí [en su casa]. Uno, no te conocen, y dos, viven con sus papás o ya están casadas y no quieren que el esposo se entere”, mencionó.

Las Perlas del Pacífico, al igual que el resto de grupos de acompañantes de aborto en Sinaloa, apoyan a mujeres embarazadas con hasta 12 semanas.

Mariel, de 22 años, es parte de ILE Sinaloa y uno de sus roles es la incidencia política con legisladores de Sinaloa, un estado que históricamente ha estado azotado por la violencia.

Si el conocimiento que tenemos puede ayudarle a estas mujeres, porque ves y percibes su desesperación hasta en los mensajes, incidir en los derechos sexuales de mujeres sí se ve reflejado en los procesos de pacificacíón. Si están bien las mujeres, lo demás está mejor”, sostuvo.

En contraste con otros estados, no es común que las mujeres de Sinaloa se trasladen a la Ciudad de México para la interrupción legal del embarazo. De 2007 a julio de 2020 se han registrado apenas 37, en comparación con estados más cercanos a la Ciudad, como Puebla, que tiene mil 438, según el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo local.

Sinaloa es el octavo estado donde más se persigue el delito de aborto, ya que es sólo permitido en caso de violación, peligro de muerte para la mujer o imprudencial, esto lo revela una escala de accesibilidad al aborto legal hecho por el Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE), considerando los Códigos Penales de cada entidad.

En comparación con las centenas de abortos caseros que la red de mujeres afirmó haber acompañado, de diciembre de 2007 a octubre de 2017, Sinaloa sólo reportó cinco casos de aborto legal por violación en instituciones de salud pública, según datos de GIRE. De los 531 juicios penales abiertos en el país por el delito de aborto, nueve son mujeres de ese estado.

Se buscó la postura de la Secretaría de Salud estatal sobre el rol de este grupo de mujeres, pero no hubo respuesta.

Con información de El Universal.

GOM