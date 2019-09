Mujeres indígenas se gradúan como ingenieras ambientales en la India

Chiapas.- Aunque nunca habían salido de sus comunidades, 4 mujeres indígenas chiapanecas ahora regresan a sus hogares convertidas en ingenieras solares, después de graduarse en una universidad de la India.

Petra Beatriz Gómez, Eulogia Hernández, Manuela Gómez y Fabiola Ordoñez, originarias de los municipios de San Juan Cancuc, Mitontic, Pantepec y El Bosque, participaron en una convocatoria de la Universidad Barefoot College, enfocada a mujeres de comunidades rurales.

De acuerdo con Noticieros Televisa, las mujeres no necesitaban tener ningún grado de estudios específico, ni siquiera hablar español, para recibir el apoyo de este programa.

"Son cuatro comunidades muy importantes en nuestro estado, pero también de las más pobres y tenían que cumplir con ciertas características, la primera ser mujer, la segunda ser mayor de 35 años, no importaba si no sabían ni leer ni escribir no sabían ni siquiera hablar español”, explicó Lorena del Rosario Rojas Nucamendi, del enlace de la Universidad de Barefoot College para Chiapas.

Listas para mejorar su comunidad

En marzo de este año, las 4 mujeres viajaron a Tilonia, en la India, donde aprendieron a armar e instalar paneles solares durante 6 meses.

Sin embargo, compartieron que para vivir esta experiencia tuvieron que superar muchos estigmas sociales e incluso romper sus propios paradigmas.

Por ejemplo, Manuel Gómez comentó que ella es madre soltera y que conforme se acercaba la fecha de su viaje, más díficil se le hacía la idea de dejar sola a su hija.

Petra Gómez, por su parte, platicó que en la sociedad aún existe mucho el estigma de que la mujer debe quedarse únicamente a cuidar a su familia, por lo que fue "complicado" decidirse a emprender estos estudios, ya que incluso es "mal visto" que una mujer busque progresar y "abandone a su familia".

Pero en este caso agradezco a mi familia porque me respaldo", comentó.

Estas mujeres buscan aplicar los conocimientos que adquirieron en la India una vez que regresen a sus comunidades para mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias con la instalación de 200 paneles solares, además de que capacitarán a otras personas para compartirles lo que aprendieron.