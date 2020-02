Mutilan a choferes de camiones para robar cargas

CDMX.- La delincuencia organizada está mandando un fuerte mensaje a las empresas de transporte de carga que bloquean sus unidades cuando las roban: o liberan el camión o le cortan los dedos al operador e, incluso, lo matan.

Así lo advirtió el chofer de una empresa de transporte víctima de la delincuencia en un WhatsApp difundido entre varios grupos de transportistas y al que tuvo acceso Reforma.

Esto ocurre cuando, según un reporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de marzo a noviembre pasados el 89% de los robos del fuero común contra ese sector fue con violencia.

De los 10 mil 639, los realizados con violencia fueron 9 mil 114.

El incidente en el que mutilaron al chofer sucedió aparentemente en la ruta Puebla-Veracruz.

La persona narra en el audio de WhatsApp su experiencia.

El viernes me tumbaron, cab..., me tumbaron como a las 9, 8 de la mañana. Me tumbaron el carro, me tuvieron (secuestrado). Apenas hasta ayer lunes... me soltaron.