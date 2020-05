NYT es un periódico famoso, pero de poca ética: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “nado sincronizado” el hecho que varios medios internacionales hayan publicado notas con información similar.

Luego que el viernes pasado medios internacionales como The New York Times cuestionaran las cifras oficiales del número de contagios y fallecimientos por Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que al periódico estadounidense le faltó ética.

Es un caso evidente que no hubo un buen trabajo ya que actuaron de manera tendenciosa, dijo el Presidente. Foto: especial.

Aseveró que The New York Times es un periódico famoso pero con poca ética, y es un caso evidente que no hubo un buen trabajo ya que actuaron de manera tendenciosa.

No nos dejemos apantallar”, expresó.

También cuestionó que otros medios manejaran información similar, “nado sincronizado”, aseveró.

El primer mandatario afirmó que los conservadores están muy enojados por la transformación que encabeza.

Se lleva a cabo una transformación y están molestos los conservadores, porque se terminan los privilegios, se separa el poder político del económico y no se sometiera el gobierno a grupos de intereses creados, que se decidiera acabar con la corrupción, con la impunidad, sí les pesa, y les va a llevar tiempo acostumbrarse a la nueva realidad, a aceptar la nueva realidad, pero van a ir entendiendo”, dijo.

El presidente llamó a ahorrar, que se debe cambiar el módelo económico. Foto: especial

AMLO llama a ahorrar

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que una de las lecciones que está dejando la pandemia de Covid-19 es que se debe de cambiar el modelo económico ya que el modelo neoliberal tiene la característica de derrochar, por lo que ahora debe ahorrarse.

Recordó que el sábado, cuando anunció el apoyo económico para pescadores pidió que no sean machistas, ya que también debe apoyarse a la familia y no que el jefe de la familia disponga de todo el dinero y lo derroche.

Llamó a aplicar la austeridad republicana ya que se terminaron los tiempos de “cómo te ven te tratan”.

Cuestionó que se compren autos de lujo si con uno modesto es suficiente para transportarse.

Sin embargo, dijo que los ciudadanos son libres.

Con información de Reporte Indigo

