Nacen las primeras 'químeras', híbridos de mono y cerdo

China.- Las primeras "químeras", cerdos con células de mono, nacieron exitosamente en un laboratorio en China. Desafortunadamente, no vivieron más de una semana.

Este experimento que logró el nacimiento de dos cerditos genéticamente modificados para implantarles células de de monos de la familia cynomolgus fueron creados como parte de una investigación para "cultivar" órganos humanos en animales, destinados a transplantes.

Este es el primer reporte de un nacimiento que tenemos de quimeras de cerdo y mono", comentó Tang Hai, del Laboratorio Estatal de Células Madre y Biología Reproductiva en Beijing.

De acuerdo con la revista de investigación New Scientist, Hai y su equipo modificaron genéticamente las células de mono para que produjeran una proteína flourescente que permitiera rastrearlas en sus descendientes.

Después, dichas células fueron inyectadas artificialmente en embriones de cerdo que tenían cinco días fertilización.

Pocos entre miles

Las células fueron implantadas en 4,000 embriones en cerdas, de los cuales sólo 10 lechones llegaron a nacer. De estos 10, únicamente dos eran quimeras.

Dado que todos los lechones nacidos del experimento murieron, Hai y su equipo sospechan que la causa de la muerte no tenga que ver con el quimerismo, si no más bien con el hecho de que hayan nacido gracias a fecundación in vitro, que no suele tener buenos resultados en cerdos.

El equipo tratará de crear cerdos con sanos con una mayor proporción de células de mono, ya que aunque estos lechos quiméricos poseían en parte las células de mono en los tejidos de su corazón, hígado, bazo, pulmones y piel, la proporción era baja: entre uno de cada 100 y uno entre cada 10,000.

Si este paso se logra con éxito, la siguiente fase sería crear cerdos que tengan órganos compuestos casi en su totalidad por células de primates.