Youtuber Rix vinculado a proceso por violación; hay pruebas suficientes

Ciudad de México.- A un día de su detención, el youtuber Ricardo ‘N’, mejor conocido como Rix fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en grado de tentativa equiparada.

Según informó un Juez de Control, existen pruebas suficientes para que Ricardo se quedara en prisión y permanecerá en el interior del Reclusorio Oriente.

Así mismo se fijó un mes para el cierre de la investigación, en donde se encuentra involucrada la influencer Nath Campos, quien acusó al youtuber de abuso sexual.

En el pasado mes de enero, Nath Campos rompió el silencio y, a través de un video, acusó a Rix por abuso sexual que sufrió supuestamente por parte de su entonces amigo y, también creador de contenido.

Llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado… No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, expresó la joven.