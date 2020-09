'Ni las víctimas ni la gente te importan', reclama Javier Sicilia a AMLO

CDMX.- Envió el activista y poeta Javier Sicilia una nueva carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde aseguró que no le importan "ni las víctimas ni la gente", además de comparar su Gobierno con los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en cuanto a tratar a las víctimas de violencia y reforzar la presencia del Ejército en las calles.

Sicilia aseveró que Morena y la 4T, al igual que los gobiernos que le precedieron, “están llenos de corrupción y vínculos con el crimen organizado”, por lo que para él, la única salida es crear un mecanismo extraordinario de Verdad y Justicia con apoyo de la ONU, señaló el activista en el texto que fue publicado por la revista Proceso.

Sucede la carta porque el pasado14 de septiembre se cumplieron dos años de los compromisos que el presidente López Obrador firmó en el Centro Cultural Tlatelolco con las víctimas de violencia para crear un mecanismo extraordinario con el objetivo de pacificar al país.

“La traición” de AMLO, de acuerdo con Javier Sicilia, ha costado 53 mil homicidios y más de 5 mil desaparecidos, así como masacres en todo el país, “desprecio” por los niños con cáncer y por las víctimas fatales que ha dejado la pandemia de Covid-19.

Lo que no quieres entender, presidente, es que el Estado, aún bajo tu gobierno, está capturado por la corrupción y el crimen. No importa que nos quieras hacer pasar el linchamiento mediático como justicia, y la atención de casos como el de Ayotzinapa, que ni siquiera has resuelto, como justicia transicional…”, dijo Javier Sicilia.