Niega AMLO pacto 'en lo oscurito' con maestra Elba Esther

Ciudad de México.- Tras ser cuestionado sobre acusaciones de Oposición de que hay un pacto para devolver bienes a Elba Esther Gordillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hace acuerdos 'en lo oscurito' y no se presta a ninguna componenda.

Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política, no somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos, no hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado", afirmó. "Es un Gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, la impunidad, con el influyentismo con todas las lacras de la política, se trata de ir entre todos aunque no lo quieran los conservadores, la transformación de México, la cuarta transformación del País".