CDMX.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, rechazó esta mañana que haya renunciado a su cargo como algunos medios informaron este fin de semana.

Este fin de semana, algunos medios difundieron la noticia que Gertz Manero había presuntamente renunciado a su cargo en la Fiscalía General de la República (FGR); las 3 teorías principales eran que lo había hecho por problemas de salud, por diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador o diferencias con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Sin embargo, este lunes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general rechazó haber renunciado a su cargo.

Me han enfermado, me han renunciado, han puesto palabras en mi boca que no he dicho (…) parece que hay grupos a los que estoy molestando“, comentó.