Niega Presidente pacto 'en lo oscurito' con Elbar Esther Gordillo

CDMX.- Esta mañana, durante su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber hecho ningún pacto con Elba Esther Gordillo, luego de acusaciones de la oposición por la devolución de sus bienes a la maestra.

El presidente @lopezobrador_ niega que exista un acuerdo del gobierno federal para regresar sus bienes a Elba Esther Gordillo. �� pic.twitter.com/8CYrdHwNyp — Periódico Excélsior (@Excelsior) 22 de abril de 2019

"Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política, no somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos, no hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado", dijo.

La acusación

Ayer, miembros del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, acusaron a López Obrador de no combatir realmente la corrupción, luego de que un Juez Federal fallara a favor de devolver sus bienes a la ex líder magisterial.

Además, acusaron que existió un pacto entre Elba Esther y López Obrador durante los pasados comicios.

La Fiscalía General de la República devuelve los bienes asegurados en 2013 a la maestra Elba Esther Gordillo; cierran todas las averiguaciones previas por falta de elementos. #DespiertaConLoret con @anafvega pic.twitter.com/0LPS3s4DsA — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 22 de abril de 2019

"Vemos ya una alianza entre López Obrador y Elba Esther Gordillo, es algo que ya se venía delineando e incluso con el proyecto de formar un nuevo partido por parte de la maestra, un partido vinculado con el movimiento lópezobradorista", opinó Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN.

Por su parte, Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, acusó que la devolución de los bienes de Gordillo era un "pago" por favores políticos.

Feliz Domingo de Resurrección

Sobre todo para Elba Esther Gordillo, a quien un Juez ya devolvió todos sus bienes:

��️7 cuentas bancarias

��️3 inmuebles

��️1 lote de libros

��️obras de arte y

��️3 vehículos, entre ellos uno de colección –un Chrysler Desoto, modelo 1936. pic.twitter.com/6bo2VkR1CE — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 21 de abril de 2019

"Volvemos a ver el uso político de las instituciones de procuración de justicia y vemos de nuevo que Morena y el Presidente Andrés Manuel le cumplen a sus aliados político-electorales. Los bienes que tiene Elba Esther no corresponden con su salario de maestra o de dirigente nacional. Le cumplen a su aliada política," opinó.

A Gordillo se le devolvieron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección modelo 1936, luego que la Fiscalía cerró todas las averiguaciones en su contra.