Nieto de Emiliano Zapata demandará a Bellas Artes por pintura 'afeminada'

Morelos.- Jorge Zapata, nieto del líder revolucionario Emiliano Zapata, anunció ante la prensa que ya consultó a sus abogados para iniciar un proceso judicial contra el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y contra el artista Fabián Chairez, todo porque expusieron una pintura del caudillo en la que se le ve desnudo, en tacones y con un sombrero rosa.

De acuerdo con el reporte de la revista Proceso, el descendiente del "Caudillo del Sur" se mostró indignado acerca de la manera en la que el artista Fabián Chairez representó a su abuelo.

Estamos armando la demanda, pero para nosotros, como familia, es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. Yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, pero la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir", dijo.