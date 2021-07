Huixquilucan, Estado de México.- La niña Estrella Esmeralda Colín Garay, de 12 años, salió por el pan y ya no regresó.

La desaparición de la niña ocurrió desde el lunes 19 de julio en las barrancas de Huixquilucan cuando salió a la panadería, pero no llegó tampoco a la tienda, mucho menos regresó a su hogar.

Debido a su desaparición se activó la Alerta Amber y se puede comunicarse a los números 8005090927 o 8002160361, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

Victoria Garay, madre de Estrella Esmeralda Collín Garay, señaló que a las 9:30 horas de la mañana se dirigó a la panademia. Las cámaras de seguridad de la casa captaron que la menor sale de un campo de futbol hacia la avenida y camina, pero se pierde la pista.

Solo quiero que la gente que llegue a ver a mi hija, que le dé mi mensaje: que regrese a casa, no estoy enojada, estoy sufriendo por ella, que todo está bien; en caso de que no quisiera volver conmigo por alguna razón, que me deje saber que está bien", indicó Victoria Garay en entrevista con Ciro Gómez Leyva.