Niño cumple su sueño y arma su propio arbolito de Navidad con ramas

Oaxaca.- En Camalotal, los niños crecen tomando café en lugar de leche. Es más barato. Y si algo es complicado en esta comunidad cañera, habitada por el pueblo chinanteco, es precisamente la economía.

Camalotal está a unos 30 kilómetros dela ciudad más importante de la región de la Cuenca del Papaloapan, en el norte de Oaxaca. Esa distancia se recorre en una hora u hora y media, recorrido que los hermanos Sebastián, Jesús Antonio y Francisco realizaron este sábado para recibir los regalos que habitantes de Tuxtepec les entregaron, dándoles una forma de celebrar la

La razón de que Jesús Antonio y sus hermanos estén sentados en la terminal a la que llegan los transportes de Camalote es que, hace unos días, su deseo de tener su propio árbol de navidad se hizo viral en las redes sociales.

Parado junto a una rama que se sostiene en una cubeta de tierra, decorada con pequeños juguetes usados que cuelgan de hilos, Jesús Antonio Palacios Moreno, de 10 años, posa para una fotografía que Édgar Orozco Ortiz, el maestro de Educación Física de la primaria de la comunidad, le tomó para dar a conocer su historia.

Édgar cuenta a El Universal que la ilusión del niño de tener un arbolito navideño surgió cuando vio que el profesor colocó el suyo en su vivienda y quiso replicarlo a escondidas de sus papás.

A falta de esferas o adornos, Jesús Antonio colgó juguetes viejos de las ramas y colocó en una mesita cubierta de aserrín algunas figuras pequeñas para formar un nacimiento, encabezado por la Virgen de Guadalupe. Todo a escondidas de su mamá.

Me fue a ver a la casa y me dijo: también puse mi arbolito. Me dio mucha ternura que dentro de su ilusión de niño quiso tener esa magia. No es algo comercial, es algo que se les inculca a los niños”, narra el profesor de 34 años, quien le dijo le prometió a Jesús Antonio que le regalaría la serie de luces y que subirían la foto al face.