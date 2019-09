Niño genio de la UNAM denuncia acoso de maestros

CDMX.- Carlos Santamaría Díaz hizo historia el año pasado, al convertirse en el alumno más joven en ingresar a la UNAM, comenzando sus estudios a los 12 años. Sin embargo, desde que comenzó sus clases ha recibido acoso por parte de sus maestros.

El niño de 13 años comentó que no sólo ha recibido calificaciones injustas, si no que incluso ha habido docentes que le han dicho que "no tiene porque estar ahí".

El año pasado, Carlos comenzó la carrera Física Biomédica en la Universidad Autonóma de México (UNAM) a sus 12 años. Incluso la misma UNAM compartió su historia como el alumno más joven en esta casa de estudios en sus redes sociales.

Sin embargo, Carlos y sus padres han denunciado que desde el inicio de sus estudios universitarios ha sufrido de acoso y agresiones de varios de sus maestros, publicó Excelsior.

“Todo el semestre se me habían venido dando calificaciones injustas, (en la materia de Álgebra) y digo, bueno no quiero sacar esa calificación, voy a hacer el examen final y me ponen cero; entonces hago la segunda vuelta y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y pregunto en qué me equivoque, por qué saqué cero, entonces (la suplente del profesor titular) empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad, bla, bla, bla. Todo era así, calificaciones injustas o una mirada fea”, narró el joven unamita.

Compartió también que un profesor de la coordinación de Biología Celular lanzó una campaña en su contra en redes sociales y amenazó con "demostrar" que no merecía ser alumno de la UNAM.

Carlos intentó irse a un intercambio en España en busca de un mejor ambiente para continuar sus estudios, pero contó que aquí las cosas fueron aún más complicadas, pues no sólo había más restricciones para inscribirlo en la universidad, si no que los maestros pueden ser más autoritarios.

Vimos que el sistema español no era lo mío. Nadie cuestiona nada de lo que dice el profesor y por ejemplo en la UNAM en una clase a una maestra se le olvidó ponerle una R a una ecuación y le dije ‘le faltó la R y dijo ah cierto’, pero en España si en el proceso le falta la R va sin R y si se equivocó todo el mundo se tiene que equivocar”, contó.

Exigen reparación de daños

El padre de Carlos denunció estas campañas de desprestigio y acoso en contra de su hijo ante las autoridades de la universidad el pasado 2 de septiembre de 2018, pero únicamente le respondieron que el maestro que lanzó la campaña en redes sociales había sido sancionado con una amonestación y se le prohibió comunicarse con el padre de la familia.

Es por ello que Carlos y sus padres acudieron a un tribunal federal para que la UNAM determine en qué medida fue el “acoso y la difamación de la que fue víctima” por parte de personal académico de la propia institución.

Este 22 de agosto de 2019, el tribunal colegiado fallo a favor de Carlos y resolvió que deben evaluarse las repercusiones en su entorno sico-social para determinar cómo reparar el daño al menor, que podría implicar desde terapias psicológicas hasta una disculpa pública.

Además, se urgió a la universidad a crear procedimientos académicos y administrativos para la atención de casos de alumns menores de edad con talentos o competencias "extraordinariamente desarrolladas".