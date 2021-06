Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, acusó que las denuncias por desabasto de medicamentos para niños con cáncer son usadas con fines "golpistas".

Durante el programa "El Chamuco TV", que producen conjuntamente Canal 22, Canal 11 y TV UNAM, el funcionario acusó que es "mentira" el desabasto de medicamentos entre este sector de la población.

Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos." Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del País, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista", dijo el funcionario en su participación en el programa.

Acusa administraciones pasadas

López-Gatell insistió en que hay intereses de monopolios y oligopolios de empresas farmacéuticas que operan desde el sexenio de Vicente Fox y hasta la pasada Administración de Enrique Peña, que han hecho de este tema una consigna contra el Gobierno federal.

"Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor de humano y sufrimiento; entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos.

"Si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida se podría hacer esta pregunta: ¿por qué si los niños de México no tienen medicamentos los niños que padecen cáncer por qué sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Entonces son grupos fomentados", dijo el funcionario.

Exige oposición renuncia

Partidos de oposición exigieron la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell, tras sus declaraciones por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, dijo que acusar a las familias de niños con cáncer de participar en un complot golpista no solo es inhumano e indignante, sino un insulto.

Asimismo reclamó al Gobierno federal que asuma su papel y dé soluciones a la problemática, “en vez de intentar ocultar su ineptitud”.

El PRI calificó los señalamientos del Subsecretario como “miserables” y exigió separarlo de su cargo, de manera inmediata, “por la salud de los mexicanos”.

Marko Cortés, dirigente del PAN, acusó al Gobierno de incumplir su promesa y dejar a “miles de niños sin medicinas ni tratamiento”.

“Es increíble tanta insensibilidad, pero para sus caprichos sí hay dinero y ni una sola obstrucción”, dijo.

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, también tildó de “miserable” a López-Gatell, y consideró que se encuentra “cobijado por el manto protector de López Obrador”.

En tanto, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que en la Comisión Permanente del Congreso solicitarán la renuncia de López-Gatell, “por sus comentarios que infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres de niños con cáncer”.