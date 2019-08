'No es para presumir': Loret de Mola responde a AMLO con contraspot

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola, quien recientemente terminó su relación laboral con Televisa, publicó un video en respuesta a los spots del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a su Primer Informe de Gobierno.

En un primer spot, el presidente López Obrador asegura haber cumplido con sus compromisos de campaña como el eliminar los sueldos de 700 mil pesos mensuales a funcionarios, las pensiones a expresidentes, el ya no contar con la protección del Estado Mayor Presidencial ni con el avión presidencial, así como haber eliminado la atención médica privada para los altos funcionarios.

Se hacían hasta cirugía plástica, se 'estiraban' a costillas del erario", resalta en este primer video.

El segundo spot del presidente inicia también con la frase "No es para presumir", para luego enfatizar que se han dado acciones a favor de los sectores más vulnerables, como el aumento al salario mínimo y que se brindan más apoyos sociales.

Esto es como el contra-spot �� “En 30 segundos resumo lo económico”: pic.twitter.com/gFA9SQtdvp — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 26, 2019

La respuesta de Loret

Por su parte, el reportero Carlos Loret de Mola, fuerte crítico de la actual administración, publicó en sus redes sociales un video en respuesta a los spots del presidente.

"No es para presumir, pero la economía está estancada. El crecimiento durante el último trimestre fue cero. No ha subido la inversión, no ha subido la confianza, no ha subido el consumo, no ha subido la actividad industrial. Lo que sí ha subido es el desempleo. 70 mil empleos se han perdido nada más en lo que va del sexenio. Y a la gente más humilde, le quitaron lo poquito que les daban antes y los nuevos no les han dado lo que les prometieron. Por algo renunció el secretario de Hacienda", enfatiza el periodista en su "contra-spot".