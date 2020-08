No excederá los 4 dólares costo de vacuna contra Covid-19: AstraZeneca

CDMX.- Sylvia Lorena Varela Ramón, presidenta y directora general de AstraZeneca México, informó que aún no se tiene un precio final, se prevé que el costo por cada dosis de la vacuna para hacer frente al Covid-19, que producirá México y Argentina, no excederá los cuatro dólares (alrededor de 80 pesos).

La directora de AstraZeneca señaló que los costos de manufactura son menores a los que se registran en Europa.

No tenemos el precio final, porque lo estamos trabajando, pero no debe exceder, pasar de alrededor de cuatro dólares. Creemos que no va a exceder cuatro dólares por dosis, por ahí va a estar", dijo.