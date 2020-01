"No habrá imposiciones y se escuchará a los pueblos indígenas": AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no puede existir una oposición a su gobierno, puesto que está sirviendo al pueblo y se comprometió a que durante su mandato no habrá imposiciones y siempre escuchará a las comunidades indígenas.

Si fuera minoritario, opresor, se tendrían todas las razones, pero nosotros estamos representando un gobierno honesto, democrático, humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad. No va a haber imposiciones, no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo. No vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, que vivan pueblos originarios de México", dijo.