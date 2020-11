No hay acuerdo de impunidad por Cienfuegos: Ebrard 

CDMX.- Aseguró el Gobierno de México que no existe un acuerdo de impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos.

En términos de México no nos pareció conveniente lo que hicieron. El Fiscal de EU fue atento, actuó de inmediato y valora y respeta a nuestro País. Esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor. Cuando haya elementos de información respecto a funcionarios de otro Gobierno se debe compartir información. Nunca había pasado esto, jamás. El elemento no es qué les dimos, sino la confianza en las instrucciones, no es un acuerdo de impunidad", reiteró el Canciller Marcelo Ebrard.