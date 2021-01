No he recibido invitación para toma de protesta de Biden: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos este próximo 20 de enero.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él ha decidido salir poco y recordó que él único viaje que ha hecho fue el del pasado mes de julio, cuando acudió a la Casa Blanca para encontrarse con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del inicio del T-MEC.

El mandatario manifestó que si "hacemos bien las cosas en México", si se acaba la corrupción y la impunidad, se respetará al país en el exterior.

No tengo invitación y he decidió salir poco, desde que estoy en la Presidencia sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio, y por eso decidí salir".