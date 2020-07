No ignoren lo que los datos les están diciendo: OMS a México ante reapertura

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhorta a México a ‘mirar sus datos’ en el momento de planear la reapertura, sobre todo si por razones económicas no se puede sostener el confinamiento.

Es realmente hora de mirar los datos, por favor no ignoren lo que los datos les están diciendo, muchos países están ignorando lo que los datos les están diciendo, la gente tiene que despertar, los datos no mienten”, afirmó Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS a pregunta expresa de Proceso sobre el escenario que espera al país siendo el sexto en la lista mundial por el número de muertes.

“La situación en el terreno no está mintiendo, las decisiones se tienen que tomar”, agregó Ryan, quien reconoció que países como México y muchos otros en el mundo se enfrentan al dilema entre las vidas y los medios de vida y que la economía se tiene que abrir.

No es fácil, pero no se puede ignorar el problema tampoco y el problema no va a desaparecer por arte de magia”, insistió.