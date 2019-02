'No me importa que me cuestionen': Justifica alcalde de Irapuato tala

Tras la tala de 8 árboles de la avenida Gómez Morín y la plantación de 110 árboles con supervisión de un notario público, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que no le importan los cuestionamientos por la forma en que se hizo el retiro, pues fue por cuestiones de seguridad.

El domingo, integrantes de las agrupaciones Planeta 4 y Agenda Ambiental Irapuato cuestionaron el retiro de varios árboles en el camellón de esta vialidad, haciendo énfasis en que habían sido talados de madrugada.

“No me importa que me cuestionen las formas, yo sabré como hago las cosas. Pero además quitar esos árboles (porque representaban) una situación de cierto riesgo, incluso para los mismos trabajadores”, refirió.

El alcalde señaló que para el retiro de los 8 árboles, se tuvo que cerrar la circulación vial, para poder sacar los restos de los árboles, pues ponderaron la seguridad.

Explica que hicieron todo de acuerdo a la ley

El alcalde destacó que, en total, para esta obra de ampliación fueron retirados 21 árboles y que se enfocaron al primer dictamen ambiental que tenían de la obra, que fue lo que solicitaron los Magistrados encargados del caso.

Ortiz Gutiérrez dijo que respetaron la ley, sin embargo con el amparo que se promovió no sólo se perdió recurso público, pues tuvieron que pagar una sanción, si no que también se canceló un primer contrato y hubo 7 accidentes ocasionados por los árboles que no habían podido retirar.

“Lo más grave para mi fueron los accidentes, no se vale que pongamos en riesgo (...) ninguna planta, animal o cosa están por encima de la seguridad”, enfatizó.

Planean continuar obra

Agregó que a 3 años del amparo promovido por un ciudadano, y el paro de la obra, tendrán que evaluar cómo continuarán el proyecto de ampliación de esta vialidad, pues hasta el momento no lo tienen contemplado, aunque trabajarían en el arreglo de guarniciones, cierre de retornos y colocación de iluminación.

Asimismo, refirió que se ha trabajado en la mejora de la movilidad en la zona, con la pavimentación de las calles Violetas y Caudillo del Sur en Las Heras, que llegan hasta el Cuarto Cinturón Vial, y se planean otras estrategias para conectar de manera eficiente Gómez Morín con la calle Santo Domingo.