‘No necesito cubrebocas si mantengo sana distancia’: responde AMLO

Oaxaca.- Ante sus constantes apariciones en público sin usar cubrebocas para evitar contagiarse de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no necesita usar esta prenda si mantiene su sana distancia.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Oaxaca, el mandatario informó que tanto el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela le ha dicho que no lo requiere si toma su distancia de metro y medio o dos metros entre cada persona.

A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito usar cubrebocas si mantengo la sana distancia”, dijo.

Asimismo señaló que en lugares donde es obligatorio, sí se pone el cubrebocas.

En los lugares donde sí es necesario, pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo; en el avión me lo piden, me lo pongo en el avión.

Si consideran que con esto ayuda, entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente probado”, señaló.