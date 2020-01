'No puedo opinar de eso', dice AMLO sobre conflicto entre Irán y EU

CDMX.- Ante la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras la muerte del general Qasem Soleimani por un ataque ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstuvo de opinar.

A pregunta expresa durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador afirmó que no "puede opinar de eso".

No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior, no puedo opinar de eso", comentó el presidente mexicano.