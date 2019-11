No sabía que casas eran de 'El Chapo', asegura comprador

CDMX.- Ernesto es un hombre jubilado que compró dos casas durante la subasta organizada este fin de semana por el Gobierno Federal. Aunque sabía que eran propiedades incautadas, le sorprendió saber que pertenecieron a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Así lo aseguró ante medios de comunicación, agregando que no está seguro qué hacer con las viviendas que compró como inversión, ya que primero quiere verlas.

Por ambas viviendas en Culiacán, Sinaloa, y una camioneta, Ernesto pagó 2.3 millones de pesos. Aunque aseguró que no tenía miedo tras la compra, sí reconoció que tomaría sus precauciones después de adquirirlas.

No sabía a quién le pertenecieron y ahora hay que aguantarse, ¿verdad?, pues ya se hizo. La oferta me pareció muy bien, pero realmente no conoce uno bien la casa. Me enteré de la subasta por la televisión, pero todavía no sé qué uso les voy a dar. Habrá que ir para allá [a Culiacán]", comentó.