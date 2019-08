No se acercaron a ella: testigo explica qué pasó en presunta violación de policías

CDMX.- Un hombre que vive justo frente a la casa donde presuntamente cuatro policías violaron a una menor estuvo presente en el momento en el que las patrullas llegaron con la menor.

El pasado sábado 3 de agosto una joven de 17 años relató que unos amigos de ella la dejaron a unos pasos de su casa en la alcaldía Azcapotzalco y al ver que una patrulla se le acercaba tocó en una casa, fingiendo que era su casa.

La menor señaló que en la patrulla iban cuatro policías y le dijeron que la llevaban a su casa, a lo cual se negó. Posteriormente, uno de los oficiales bajó y la tomó del brazo para subirla en la parte trasera de la patrulla y los cuatro agentes la violaron. Según la declaración, los policías la bajaron y por varios minutos volvió a tocar el timbre de la casa hasta que llegaron más patrullas.

Días después, este relato se filtró a los medios. La familia se molestó y, de acuerdo con la Fiscalía, fue la razón por la que ya no ratificaron la denuncia.

“No se le acercaban”

Milenio entrevistó a un joven que dijo fue testigo de lo ocurrido, pues a esa hora estaba hacía la tienda.

De acuerdo con el medio, el testigo que prefirió mantenerse en el anonimato es vecino de la zona y durante esa madrugada se encontraba en la calle, justo frente a la casa donde supuestamente la joven tocó el timbre. Explicó que escuchó cuando se acercaron las patrullas con sirenas encendidas.

Llegaron dos unidades, iban muy rápido como en operativo”, dijo.

El vecino recordó que se acercó a los oficiales y fue cuando vio a la joven frente a una casa, vestía una chamarra y si cabello se veía bien peinado.

Tenía la cara cubierta con las manos, pero su cabeza estaba dirigida hacía el timbre”.

Explicó que cuando agentes lo vieron le preguntaron de manera defensiva que qué hacía en el lugar y ante la insistencia, lo revisaron pero al ver que no llevaba nada, le pidieron que se retirara.

Además, aseguró que nunca vio que los oficiales hubieran tocado a la joven, sino que en realidad parecía que sí estaban atendiendo una emergencia.

Vestían su uniforme de manera oficial, estaban abajo de la banqueta y no se acercaban hacia ella. No los vi nerviosos, ni desfajados. Cuando me acerqué se veían muy vivos,¡vaya!, normal como auxiliando. Solo estaban ahí parados y haciendo llamadas.

Se mudan

Milenio señaló que vecinos afirmaron que luego de que se diera a conocer el caso, la familia de la afectada desde hace dos semanas dejó su departamento.

El lunes después de la supuesta agresión, la familia llevó al domicilio y vaciaron al sitio”, dijo uno de los vecinos.

