'No se justifica ir por ellos', dice Ebrard sobre mexicanos varados en Wuhan

No se enviaría un avión por 4 mexicanos que pueden salir de la zona de Wuhan, China (18 en total), porque no se justifica.



No fueran un dictador o medio José José porque ya iría Marcelo La Navaja Suiza Ebrard en misión suicida.#RDF #FelizJueves #CoronaVirus pic.twitter.com/84oBT5cUYv