'No se liberó a Bárbara Botello, sigue proceso penal': PAN

León.- No se liberó a Bárbara Botello Santibáñez, sigue sujeta a proceso penal, señaló Alfredo Ling Altamirano, dirigente en León del Partido Acción Nacional (PAN), en torno al caso de la exalcaldesa de León, acusada por presunto delito de peculado.

No la dejaron libre, no le dictaron auto de libertad. Se le dictó auto de formal prisión, que ahora es auto de vinculación a proceso, entonces está sujeta a proceso penal”, subrayó.

El líder agregó que la detención de Botello Santibáñez no fue parte de una venganza política.

No se trata de cacería de brujas, se trata de la aplicación justa y estricta del derecho. Si tú tienes una orden de aprehensión, no la puedes esconder por razones políticas, tienes que cumplimentarla, no hay de otra y eso no es grilla”, expresó.