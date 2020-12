No se va a enojar Cristo, nos quiere vivos: ‘El Bronco’ pide no reunirse en Navidad

Monterrey.- En gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, se dirigió en un mensaje a los católicos para pedirles no reunirse ni para organizar posadas ni para celebrar la Navidad, para evitar más contagios de Covid-19 que repuntaron en el País, pues lejos de enojarse, Cristo quiere a sus fieles sanos y salvos.

En conferencia de prensa este jueves, el mandatario no pidió, suplicó a la ciudadanía no salir de casa para no generar aglomeraciones de fin de año en tiendas, centros comerciales y templos, pues la prioridad ahora es evitar contagios.

Incluso, a modo de sermón católico, Jaime Rodríguez dijo que no reunirse no significa que se deja de creer en el Niño Dios, pues se le puede honrar desde casa.

Nosotros les estamos avisando que la mejor manera de poder pasar con vida y salud (esta Navidad), es que no hagan posadas, la fiesta de Navidad. No se va a enojar Cristo. Cristo nos quiere vivos, a salvo, quiere que sigamos siendo padres y madres de familia, hijos o hermanos. Si la sociedad no entiende esto, qué más podemos hacer”, dijo durante la lectura del semáforo epidemiológico en el estado.

No salgan si no es necesario, y si lo hacen, háganlo con todas las medidas que nos recomienda la Secretaría de Salud. Busca alternativas para permanecer en casa lo más que puedas; llenemos las calles, tiendas y lugares públicos de sana distancia.#NavidadEnCasa

En la misma conferencia de prensa, en la que presentó las cifras de contagios y decesos a causa del Coronavirus, ‘El Bronco’ señaló que se dará la reapertura de establecimientos los fines de semana, esto como una forma de reactivar la economía en Nuevo León.

Y es que durante dos fines de semana, los establecimientos no esenciales no abrieron.

Les comparto las cifras de casos COVID-19 en Nuevo León al 18 de diciembre.



Es muy importante seguir las medidas de higiene y prevención que la Secretaría de Salud nos indica. ¡Cuídate y cuida a los demás!#JuntosLoLograremos #JuntosSomosMásFuertes

Es difícil entender el reclamo (de la ciudadanía) que quiere tener todo como antes y hoy no se puede. Tenemos que entender que nada es como antes: ni el negocio, ni la familia, ni la casa. Tendremos más navidades si cuidamos nuestra vida o esta puede ser nuestra última navidad”, advirtió el mandatario.