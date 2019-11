No sea mentiroso, se molesta Evo Morales en entrevista con BBC

CDMX.- El presidente exiliado Evo Morales se molestó durante una entrevista con la BCC Mundo, en la que acusó al periodista de mentiroso.

El periodista Gerardo Lissardy tuvo una larga conversación con Morales que comenzó a sobresaltarse después de 30 minutos.

La molestia de Morales comenzó cuando se le preguntó sobre el cuestionado referéndum que le permitió competir nuevamente por la presidencia.

El exiliado presidente respondió: No quiero pensar que usted parece representante de la derecha boliviana.

La siguiente pregunta también hizo enojar a Morales sobre por qué abandonó Bolivia.

Luego de señalar que presuntamente ofrecieron 50 mil dólares para que lo entregaran sus cercanos colaboradores, Morales cuestionó al periodista.

Posteriormente, Morales comenzó a realizar alusiones personales al reportero, además de llamarlo mentiroso.

Por cuestión ética, por tu familia, por tu madre. No mienta. No se miente, y no me trate de mentiroso".