‘No seremos llamarada de petate’, con nuevos socios, Interjet no quiebra: Alemán Velasco

México.- El empresario Miguel Alemán Velasco informó que con la llegada de nuevos socios a Interjet se está corrigiendo la situación financiera de la empresa, con el pago en los adeudos a los trabajadores e impuestos pendientes.

En entrevista con El Universal, con motivo de la edición 18 de la Cumbre de Negocios que inicia este domingo, Alemán Velasco asegura que la empresa no se va a la quiebra y que la llegada de los inversionistas Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, puede llevar a la aerolínea, después de corregir sus problemas financieros, a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que la participación accionaria de la familia Alemán cambia en Interjet.

En ese sentido, dijo que la apuesta es de largo plazo para la compañía, donde la “participación accionaria es lo de menos” descartó que se presenten problemas similares a los que tuvo Mexicana de Aviación y convertirse en una alternativa en el mercado, de cara a la recuperación después del golpe económico de la pandemia de Covid-19.

No son fáciles este tipo de problemas para resolver. Queremos que esta compañía sea a largo plazo no una llamarada de petate. Que no haya problemas como los hubo con Mexicana, sino que hay que pagar impuestos, que la gente que tenemos administrando no nos avisó a tiempo durante año y medio y se está pagando y se va a pagar el impuesto. Obviamente el SAT nos congela las cuentas y obviamente a veces no hay para pagar la quincena”, dijo.