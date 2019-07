¡No solo en Uber! Joven denuncia intento de secuestro de chofer en DiDi

CDMX.- Perla, es una joven que denunció en redes sociales a un chofer de la empresa de servicio de transporte DiDi por tratar de secuestrarla.

El pasado martes 9 de julio otra muchacha indicó que un conductor de Uber también había tratado de plagiarla.

La joven Perla, comentó que al salir de su trabajo, contrató el servicio de DiDi y al subir al vehículo, el conductor le pide la ruta a seguir, lo que despertó paranoia en la usuaria.

Posteriormente se puso sus audífonos y no se fijó en el camino, hasta que se percató de que el chofer se había desviado en la Calzada de Tlalpan.

Pasados 3 minutos me alarmó la situación, previo a emitir comentario al chofer, me aseguré de enviar mi ubicación en tiempo real a mi familia y a mi mejor amiga”.

Uno de los navegadores le indicaba que se reincorporará a Tlalpan y el otro le marcaba una dirección hacia Ecatepec. La joven le pidió al conductor que se detuviera, pero él decía que no podía hacerlo por ir en una vía rápida.

También le comentó que él se estaba dirigiendo a la ubicación que ella le había marcado, algo que no era cierto. Minutos después su amiga Liliana “N” le llamó y le dijo que le pasara los datos del chofer porque iba a mandar pedir una patrulla.

Este hecho hizo que el conductor se asustara y bajó a Perla en la siguiente salida que tuvo oportunidad, ella se alejó rápidamente del auto DiDi.

El chofer se hace llamar Edgar, conduce un vehículo Nissan March, color azul oscuro con placas de circulación MXG 3378, según Excelsior.

Amigos de verdad, SIEMPRE SIGAN SU INSTINTO, no minimicen lo que presienten ni tachen de “paranoicas” a las personas que se la viven advirtiendo (hoy una de ellas me salvó la vida)”, aconsejó Perla.

Al levantar su reporte ante la aplicación, los operativos confirmaron que en efecto, hubo un desvío y solo le ofrecieron una disculpa.

NO, No venía alcoholizada, No venía de una fiesta, No usaba minifalda, tampoco tacones, sólo portaba una sudadera y tenis, lo que siempre me pongo al salir del trabajo”, alertó la joven.