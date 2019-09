No son anarquistas, son conservadores: AMLO

CDMX.- El Presidente López Obrador calificó a los jóvenes que realizaron destrozos en la marcha de ayer por Ayotzinapa como conservadores, y no como anarquistas. Asimismo, señaló que perjudican el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Ayer hubieron excesos, dicen algunos y respeto desde luego, es un punto de vista, que son anarquistas, no, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer (...) esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene, imagínense ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería?, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda progresista", señaló en conferencia matutina.