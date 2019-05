No soy cobarde ni timorato, responde AMLO a Trump tras aranceles de EU

CDMX.- Luego de que Donald Trump anunciara un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos hasta que México frene el flujo de indocumentados, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en una carta que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas.

A través de Twitter, el presidente difundió la carta de ocho párrafos que dirigió a Donald Trump.

En la primera parte, López Obrador señala que no quiere la confrontación y pide el diálogo para que "actuemos con prudencia y responsabilidad".

En otra parte de la carta, el presidente mexicano le recuerda a Trump que desde el inicio del gobierno le propuso ayudar a países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos.

López Obrador aseguró que México está cumpliendo con su responsabilidad "en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país" de los migrantes.

Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas", señaló López Obrador.

López Obrador pidió a Trump profundizar en el diálogo y buscar alternativas de fondo al problema migratorio.

Por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios", dijo López Obrador.