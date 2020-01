No temas, Presidente, le dice Javier Sicilia a AMLO

Para su "marcha" Javier Sicilia no quiere a partidos, no quiere a opositores a amlo, no quiere a conservadores, no quiere colectivos. Osea que va a terminar marchando solito; igual y es lo que quiere, ser el protagonista y al mismo tiempo dividir a la oposición ����♀️ pic.twitter.com/RvjrUj1MgW