No vamos a tener pleitos con Biden: AMLO 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no tendrá pleitos ni diferencias con la Administración de Joe Biden en Estados Unidos, pues no pueden ser vecinos distantes.

Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el Presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden.