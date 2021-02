No ve la realidad o es un mentiroso compulsivo.- dice Loret de Mola sobre AMLO

Monterrey, Nuevo León.- El periodista Carlos Loret de Mola en su programa Latinus que graba con el payaso Brozo criticó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por los apagones ocurridos durante los últimos días.

"No me queda claro si ya no ve la realidad o es un mentiroso compulsivo", señaló Loret de Mola a Brozo tras las afectaciones de los apagones que presuntamente fueron peores para las empresas que la propia pandemia.

El periodista argumentó que Andrés Manuel López Obrador afirma que no hay crisis a pesar de los 180 mil muertos por COVID, los apagones, crisis económica o la inseguridad.

Brozo contestó que si Andrés Manuel López Obrador dice que no hay problema y alguien lo contradice es "porque no quiere al país, no es patriota".

Sin embargo, Loret de Mola continuó las críticas también a la reforma eléctrica que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que se vendría con la reforma aquella sería peor en cuestiones económicas", replicó Brozo.

Aunque para Loret de Mola no hay un presidente capaz de rectificar.

"No ves un presidente capaz de escuchar, es por su bien, el que va a pasar a la historia como el gran destructor es él", dijo Loret de Mola.

Brozo respondió que la narrativa de AMLO es "patrocinar el sueño de un solo hombre no de un país".

"Lo poco que había, ya lo destruyó, lo que está inventando no funciona y lo que ya echo andar nació corrupto", dijo Loret de Mola. Sostuvo que a los mexicanos nos está saliendo "caro".

Sobre otro tema, criticaron a la Auditoria Superior de la Federación por "doblarse" ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de exhibirse el verdadero costo de cancelar el Aeropuerto de Texcoco.

"El auditor recula", dice Brozo. "El auditor termina validando el discurso de los otros datos, ante lo cual, desde mi punto de vista, el auditor se tiene que ir, por tonto o cómplice", señaló Loret de Mola.

Esta vez, ambos presentadores grabaron su programa en Monterrey, Nuevo León.



HLL