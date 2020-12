"No voy a ser cómplice de su corrupción", reacciona PAN a críticas de AMLO

Ciudad de México.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés respondió las críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador al frente opositor que formaron junto al PRI y el PRD para las próximas elecciones y dijo que, en realidad, lo que no quiere el titular del Ejecutivo es que se auditen los programas sociales y que se evidencie cómo está malgastando los recursos de la gente.

En un comunicado, Marko Cortés le pidió al Presidente no equivocarse en sus afirmaciones ni falsear la información como acostumbra, porque la coalición “Va por México” a diferencia de su gobierno, quiere transparentar el presupuesto de los programas sociales y que regresen los apoyos para el campo, la ganadería y la pesca, así como para las pequeñas empresas generadoras de empleo.

El líder panista dijo que la coalición va por el municipalismo y el federalismo, por los fideicomisos que injustamente la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados desapareció, va por mecanismos transparentes en la distribución de recursos en programas sociales, con difusión de listas de beneficiarios y no generando clientelas en favor de un partido, como lo hace su instituto político y su gobierno.

Ya vimos que lo que no quiere usted es que la Cámara de Diputados audite, para que no se vea realmente cuánto dinero le está llegando a la gente y no quiere que se evidencie cómo se está malgastando los recursos de todos los mexicanos”, señaló.