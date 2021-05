Norma Revilla, de un juego a la realidad

León, Guanajuato.- La vocación y pasión por compartir la enseñanza es notoria en Norma Revilla, quien es hoy la directora del Instituto Hispano Inglés.

Desde pequeña mostró un gusto y habilidad por la enseñanza, pues durante su niñez, luego de realizar su primera comunicación se convirtió en catequista, más tarde en profesora de regularización alumnas de escasos recursos en el Instituto América en turno vespertino hasta que llegó su primera propuesta profesional para convertirse en parte de las primeras generaciones de profesores del Tecnológico de Monterrey campus León.

Desde pequeña jugaba a ser maestra. En la prepa, mi servicio social fue dar clases vespertinas de matemáticas a niñas de bajos recursos, así que terminaba de recibir clases y por la tarde me convertía en maestra, durante la universidad era común explicarle a los compañeros ciertos temas”.

Su gusto por dar clases le permitió en un momento de su vida tener dinero para continuar sus estudios, y la Ingeniera Bioquímica de profesión recordó como el director del Tec de Monterrey con apenas dos años de haberse inaugurado el campus en León, la invitó a ser parte de los profesores.

La invitación fue para dar clases de química y biología. Me encanta la bioquímica, me hubiera gustado estudiar medicina, tengo certificación en nutrición, uno de mis pasatiempos durante 18 años de mi vida fue hacer dietas para pacientes en un consultorio que tenía por el bulevar Campestre, momento en que fui parte de congresos de medicina regenerativa, y aprendí de medicina antienvejecimiento, de terapia de reemplazo con hormonas bioidénticas. Me súper encanta la parte de bioquímica”.