'Nos vieron la cara a los mexicanos'; esto le dijo el fiscal a Robles

CDMX.- El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó retadoramente: "Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara".

Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12 horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya.

En ese momento Robles ya había sido vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, vinculado al desvío de casi 5 mil millones de pesos cuando encabezó la Sedesol y luego Sedatu.

Las principales pruebas eran 24 dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, los testimonios de tres testigos colaboradores, 8 oficios que ellos enviaron a Robles para advertirle de irregularidades y falsificación de firmas para operar el saqueo de recursos.

Con las pruebas aceptadas y valoradas por el juez, el fiscal Granados le tiró a Robles un par banderillas y le reprochó la protección política y jurídica que tuvo en el anterior gobierno de Enrique Peña.

Quizá puede argumentar (Robles) que vino a dar la cara, como cuando creía tener el manto protector del 'No te preocupes, Rosario' (que le dijo el Presidente Peña Nieto), cuando finalmente fue tocada con el pétalo de una denuncia penal.

Después de la intervención del fiscal, Robles pidió la palabra.

Yo aquí he estado y cuando hablo es porque siempre he dado la cara. En consecuencia, porque debe actuar conforme a las leyes y no para la tribuna, le pido que actué en libertad.