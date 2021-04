León, Guanajuato.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra el INE, Tribunal Electoral por “golpear a la democracia”, acusó al INAE y Telcel de operar contra el padrón móvil y aseguró que Estados Unidos piensa en masacrar y arrasar porque no es humanista como su gobierno.

Con un claro semblante de enojo López Obrador dijo que el INE y el Trife golpean y conspiran contra la democracia, luego que los magistrados electorales resolvieran que Félix Salgado y Raúl Morón no podrán contender por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no presentar gastos de precampaña.

No se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático, tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática", dijo el presidente.

Además, López Obrador acusó a compañías telefónicas, como Telcel, de operar una campaña en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Además, expresó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se creó únicamente para defender a grupos de interés creados y, en este caso, a las telefónicas, luego de que éste acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut, al considerar que viola derechos fundamentales de los usuarios.

Ese de la transparencia (INAI) fue el que negó los expedientes del la empresa Odebrecht, o mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto la empresa Odebrecht, de los que daban sobornos, como decía. Imagínense: un instituto de la transparencia que resuelve no dar información de Odebrecht, ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas", aseveró.

Luego de que el ex Embajador de EU en México, Chris Landau, aseguró que López Obrador adoptó una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico, el Mandatario federal dijo que entiende su postura, pero su Gobierno no piensa en arrasar y masacrar.

"Son concepciones distintas, a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el ex Embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, nuestro Gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia. Respetamos mucho al ex Embajador Landau", señaló.

