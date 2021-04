Nuevo León. Un nuevo caso de la campaña de vacunación ha causado molestia e indignación por parte de la ciudadanía, pues ahora una mujer de más de 100 años no pudo ser vacunada contra el COVID porque en su CURP hay un error en su fecha de nacimiento donde dice que nació en el 2016, cuando es del año 1916.

Se trata de Olalla López Arreaga, una abuelita de más de 100 años, quien acudió a vacunarse contra el COVID y sin darse cuenta a la hora de que checaron su CURP le negaron la dosis por un error y pese a que su nieto pidió que se le aplicara el fármaco no lo hicieron.

Pero el problema no para ahí, y es que para llevar a la abuelita fue un calvario, ya que ella donde vive, en la colonia Urbi Villas del Rey, en Monterrey no había módulo de vacunación y transportarla fue un riesgo para la salud de la señora de más de 100 años, así lo dio a conocer su nieto Giovanni Conde García.

Es fecha que no vacunan a mi abuela, aparece como una persona de cuatro años por el CURP (Clave Única de Registro de Población), pero tiene 104 años y aún así no le han querido aplicar la dosis”, comentó nieto.

No puede ponerse en pie por la edad

Otro de los detalles que han afectado a Olalla, es que hoy en día no se puede poner en pie debido a su edad y ni aún así la han vacunado

"Se registró, pero el sistema no la tiene capturada, ella es de 1916 y en la cita de Monterrey la registramos, pero en el CURP aparece 16/12/14, es decir, 14 de diciembre de 1916, y a ellos les aparece del 14 de diciembre del 2016, entonces, hablamos y nos cancelaron (la cita para la vacuna)", relata Giovanni, quien se encuentra preocupado por su abuela.

De igual manera, relata el nieto de Olalla que su mamá es quien cuida a su abuelita debido a que no puede ya moverse y atenderse por si sola, pero ello no ha sido impedimento para buscar apoyo de las autoridades, quienes no han querido ayudar y acudir a vacunarla.

Espera tener respuesta de alguna autoridad o funcionario que ayude y se pueda vacunar a su abuelita en casa, ya que el error en la CURP hoy en día es un trámite complicado de arreglar debido a que Olalla no puede desplazarse.