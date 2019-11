ONU busca que hombres en México dejen de acosar a mujeres

CDMX.- "Todos hemos acosado, porque se nos hacía fácil para vernos más hombres, porque no sabíamos que eso era hostigar", es la frase con la que arranca la campaña "Dejemos de Hacerlo", de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres).

Son hombres contando a otros sus experiencias de acoso para hacer conciencia y, más importante, dejar de hacer estas acciones contra las mujeres en los espacios públicos que comparten.

Yo les tomaba fotos y se las enviaba a mis amigos", menciona un participante vestido de traje.

Son hombres jóvenes y mayores de edad, algunos parecen universitarios y otros, oficinistas.

Cuando iba por la calle, yo sí les chiflaba", afirma un señor de la tercera edad.

"Me dijo que no, pero aun así la besé"; "Iba manejando, la vi y le grité: '¡Qué cuerpazo!'"; "Cuando iba a bajar del camión, le di un arrimón"; "Mis amigos me retaron a darle una nalgada, lo hice y lo grabamos"; "Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano", son anécdotas que externan.

Testimonios de hombres

La campaña no está basada en testimonios de mujeres expresando las situaciones de abuso que han vivido, sino de hombres que se han dado cuenta de que han sido acosadores y que han decidido no hacerlo más.

En grupos focales se encontró que los hombres sólo escuchan a otras personas de su mismo sexo, de ninguna manera a mujeres o a instituciones, porque se sienten aleccionados y que "todos los temas de violencia o igualdad de género les generan rechazo o poco interés", señalan las Naciones Unidas.

En las tres principales ciudades del país -Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México- entre 81% y 91% de las mujeres tienen miedo de sufrir algún ataque en la calle o en el transporte público.

Sufren violencia sexual

En México, una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos, y siete de cada 10 agresiones ocurridas en la calle son comentarios ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación.

La campaña forma parte del programa insignia Ciudades y Espacios Públicos para Mujeres y Niñas en México, el cual se aplicó de manera piloto en cinco ciudades del mundo desde 2010.