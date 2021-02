Oficina de la Presidencia de AMLO de las menos transparentes, 'calla' hasta el costo del papel de baño

CDMX. Hoy en día, la Oficina de la Presidencia de la República de AMLO no ha destacado por ser una de las más cooperativas y transparentes, ya que ha rechazado peticiones de búsqueda y ni revela el gasto realizado por el papel higiénico.

Esto lo da a conocer una publicación en El Universal, donde destaca que cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informan que del 1 de diciembre de 2018 y el 26 de febrero de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República ha desechado o ignorado 386 solicitudes de información, esto con el argumento de que no hay datos de lo requerido.

Asimismo, informan las cifras que ha negado al menos otras 177 peticiones con el argumentó de que no correspondían a ley, por lo que suman un total de 563 solicitudes han sido negadas a ser contestadas sin motivo alguno.

Ante ello, el mismo Inai posicionó a la Oficina de la Presidencia dentro del top ten de dependencias que menos solicitudes por parte de la ciudadanía responden.

'Callan' todo tipo de información

A comparación de otros años, donde se daba información sobre hasta el gasto de toallas, ahora en esta administración la información ha sido 'escondida' o no contestada.

Una de estas peticiones que llamó la atención y que la Oficina de la Presidencia rechazó contestar en el 2020 es sobre una solicitud que pedía información sobre el dinero invertido en la compra de papel higiénico.

Fue el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien mencionó que un ciudadano les hizo llegar esta solicitud y ante ello pidió que se contestara.

Fue así como en la publicación de El Universal afirma que se rastreó la solicitud con Folio 0210000126320 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero su búsqueda fue rechazada pese a que el mismo presidente pidió que se contestará.

La solicitud realizada en agosto del 2020 preguntaba: "¿Qué papel de baño usa el presidente y cuánto se gasta?", pero hasta el día de hoy no hay respuesta alguna.

Pero esta solicitud no es la única que no se ha respondido, ya que otra pregunta de un ciudadano con folio 0210000071019 pedía un reporte mensual de la compra de artículos de papel de baño, jabón, toallas, café y hasta agua para tomar. Pero tampoco fue respondida con el argumento de que "No se cuenta con información que pueda atender a cada uno de los cuestionamientos requeridos por el solicitante".