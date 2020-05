Ofrece López Obrador disculpa a médicos por declaraciones

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos, luego que ocho asociaciones de profesionales de la salud criticaran sus declaraciones de que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo.

No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas. Pero no fue eso, hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista, imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico el mejor presidente de América latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos", manifestó en conferencia matutina este lunes.