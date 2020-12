Ofrece vacuna de Pfizer contra Covid-19 fuerte protección después de la primera dosis

Vacuna proporciona fuerte protección contra Covid-19 dentro de unos 10 días de la primera dosis.

Washington, Estados Unidos.- Según documentos publicados este martes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en ingles) antes de una reunión de su grupo asesor de vacunas, la vacuna contra el Covid-19 fabricada por Pfizer y BioNTech proporciona una fuerte protección contra Covid-19 dentro de unos 10 días de la primera dosis.

Este hallazgo es uno de varios resultados nuevos significativos presentados en los materiales informativos, que incluyen más de 100 páginas de análisis de datos de la agencia y de Pfizer.

Pfizer y BioNTech anunciaron el mes pasado que su vacuna de dos dosis tenía una tasa de eficacia del 95 por ciento después de dos dosis administradas con tres semanas de diferencia. Muestran los nuevos análisis que la protección comienza a empezar a darse mucho antes.

La vacuna funcionó bien independientemente de la raza, peso o edad de un voluntario. Si bien el ensayo no encontró ningún evento adverso grave causado por la vacuna, muchos participantes experimentaron dolores, fiebres y otros efectos secundarios.

Así es como se ve una tarjeta de informe A+ para una vacuna", dijo Akiko Iwasaki, un inmunólogo de la Universidad de Yale.

Discutirá el panel asesor de vacunas de FDA el jueves estos materiales antes de una votación sobre si recomendar la autorización de Pfizer y la vacuna de BioNTech.

Comenzaron Pfizer y BioNTech un ensayo clínico a gran escala en julio, reclutó a 44,000 personas en Estados Unidos, Brasil y Argentina. La mitad de los voluntarios recibió la vacuna, y la mitad recibió el placebo.

Disminuyeron rápidamente los nuevos casos de Covid-19 en el grupo vacunado de voluntarios unos 10 días después de la primera dosis, según un gráfico en los materiales informativos. En el grupo placebo, los casos siguieron aumentando constantemente.

El impacto rápido de la vacuna podría beneficiar no sólo a las personas que la reciben, sino a los hospitales que están casi llenos, frenando el flujo de nuevos pacientes a las unidades de cuidados intensivos.

A pesar de la protección temprana que ofrece la primera dosis, no está claro cuánto tiempo duraría esa protección por sí sola, subrayando la importancia de la segunda dosis. Estudios anteriores han encontrado que la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech da al sistema inmunitario un impulso importante a largo plazo, un efecto observado en muchas otras vacunas.

La eficacia de la vacuna después de la primera dosis es de aproximadamente 52 por ciento, después de la segunda dosis se eleva a alrededor del 95 por ciento. Dos dosis de vacuna proporcionan la máxima protección", dijo el Dr. William C. Gruber, vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo Clínico de Vacunas Pfizer.

Han expresado su preocupación muchos expertos de que las vacunas contra el Covid-19 puedan proteger a algunas personas mejor que otras. Pero los resultados en los materiales informativos no indican ese problema. La vacuna tiene una alta tasa de eficacia tanto en hombres como en mujeres, así como tasas similares en blanco, negro y latino. También funcionó bien en personas obesas, que conllevan un mayor riesgo de enfermarse con Covid-19.

Algunas vacunas para otras enfermedades desarrollaron una respuesta inmunitaria débil en los adultos mayores. Pero Pfizer y BioNTech encontraron que las personas mayores de 65 años obtuvieron tanta protección contra la vacuna contra el coronavirus como las personas más jóvenes.

El ensayo continuará incluso si la vacuna está autorizada por el FDA. En los documentos informativos, dijeron las empresas que alentarían a las personas a permanecer en el ensayo el mayor tiempo posible, sin saber si recibían la vacuna o el placebo, para que los investigadores pudieran seguir recopilando información sobre si la vacuna era segura y eficaz.

También proporcionan los materiales informativos una mirada más profunda a la seguridad de la vacuna. En cualquier ensayo clínico grande, algunas personas que reciben vacunas experimentan condiciones de salud que no tienen nada que ver con la vacuna en sí. Comparar sus tasas de síntomas con las del grupo placebo, así como con las tasas de antecedentes en una población puede señalar síntomas que en realidad pueden ser causados por una vacuna.

Concluyó la FDA que no había "desequilibrios significativos" en las complicaciones graves de salud, conocidas como eventos adversos, entre los dos grupos. La agencia observó que cuatro personas en el grupo vacunado experimentaron una forma de parálisis facial llamada parálisis de Bell, sin casos en el grupo placebo. La diferencia entre los dos grupos no fue significativa, y la tasa en el grupo vacunado no fue significativamente mayor que en la población general.

Reveló el nuevo análisis de Pfizer que muchos voluntarios que recibieron la vacuna se sintieron mal en las horas posteriores a la segunda dosis, lo que sugiere que muchas personas podrían tener que solicitar permiso un día en su trabajo o estar preparados para descansar hasta que los síntomas desaparezcan.

Entre los entre los 16 y 55 años, más de la mitad desarrollaron fatiga, y más de la mitad también reportaron dolores de cabeza. Poco más de un tercio sintió escalofríos, y el 37 por ciento sintió dolor muscular.

Aproximadamente la mitad de los mayores de 55 años se sintió fatigado, un tercio desarrolló dolor de cabeza y alrededor de un cuarto sintió escalofríos, mientras que el 29 por ciento experimentó dolor muscular.

Tomar un día libre después de la segunda dosis es algo bueno para anticipar", dijo el Dr. Iwasaki.

Kristen Choi, enfermera psiquiátrica e investigadora de servicios de salud de la Universidad de California, Los Angeles, publicó el lunes un relato en primera persona de los síntomas que experimentó como participante en el ensayo Pfizer-BioNTech, que incluyó escalofríos, náuseas, dolor de cabeza y fiebre.

Los médicos tendrán que estar preparados para discutir con los pacientes por qué deben confiar en la vacuna y que sus efectos adversos podrían parecerse mucho a Covid-19", escribió el Dr. Choi en la revista JAMA Internal Medicine.

Aconsejó a los médicos que dijeran a los pacientes que estos síntomas desagradables eran "una señal de que la vacuna está funcionando, a pesar de las desafortunadas similitudes con los síntomas de la enfermedad".

Con información de The New York Times

CM