Ofrecerá AMLO a Trump el TP-01 cuando hablen

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en ofrecer a Donald Trump el avión TP-01 que está en venta en California.

En la visita al Hospital Rural de Matamoros, en Coahuila, el Mandatario aseguró que la próxima vez que hable con Trump le reiterará su oferta de compra.

Es avión que no lo tiene ni Donald Trump, no sé por qué no se anima él y se lo vendemos, la próxima vez que hable yo por teléfono con él se lo voy a ofrecer, pero si no se logra concretar esta operación vamos a seguirlo promoviendo", indicó.