'Ójala se sigan manifestando': AMLO habla sobre marchas en su contra

CDMX.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura respecto a las manifestaciones que se registró ayer en 30 estados para exigir su renuncia.

Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación, ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno", dijo.

El presidente enfatizó que su gobierno será respetuoso del derecho a manifestarse de aquellos que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando y que se respetará la libertad de disentir.

“No va avanzar el conservadurismo corrupto y vamos a lograr avanzar respetando las libertades. Yo no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción, yo me quiebro pero no me doblo, va la cuarta transformación. Los convocaría a que continúen protestando, la democracia es equilibrio y contrapeso”, aseguró.

'Es natural'

El presidente López Obrador consideró que es normal que exista oposición a su gobierno, debido a su postura de dar prioridad a los pobres.

"Esto es lógico, es natural. Cuando se triunfó se dijo que no iba a ser un cambio de Gobierno, sino de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, los lujos, que íbamos a escuchar y a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, primero los pobres", dijo.

Destacó que antes de llegar a la presidencia, él mismo organizó "miles de marchas de protesta".