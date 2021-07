CDMX.- La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se descartó para ser candidata a la presidencia de la república en 2024.

La titular de la Secretaría de Gobernación informó que cuando concluya el sexenio pretender jubilarse.

Olga Sánchez Cordero fue cuestionada luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquier integrante de su Gabinete puede tener aspiraciones en 2024.

La Ministra en retiro reconoció que no tiene interés en competir por la silla, pero dejó en claro que tampoco piensa dejar el cargo que ostenta en el Gobierno federal.

En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser Secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como Secretaria de Gobernación, que tenemos Secretaría de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar", dijo.