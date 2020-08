Oootra vez desdeña AMLO el cubrebocas porque dice se guía de los especialistas

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a desdeñar el uso de cubrebocas porque se deja guiar por lo que le dicen los especialistas como Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell, Secretario y Subsecretario de Salud, respectivamente.

Yo me he guiado por lo que me dan dicho los especialistas, quienes llevan a cabo toda la campaña para enfrentar la pandemia", aseguró el Presidente durante su conferencia por la mañana.